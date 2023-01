Sancho es una voz de mando en el equipo naranja

Redacción – El veterano capitán del PFC, Kevin Sancho, afirma que no entiende que es lo que pasa en el cuadro porteño, que ha tenido un inicio para el olvido en el torneo.

Sancho calificado como complicado la situación que viven en los Tiburones del Pacífico, que tienen a su afición bastante molesta y pidiendo la salida del DT Alexander Vargas.

Desde la óptica del capitán porteño de 37 años, todo lo que están viviendo se debe a descuidos puntuales que les ha pasado la factura y por ello, que en las primeras cuatro fechas disputadas suman solo dos puntos de 12 posibles.

Kevin Sancho conversó con Tigo Sports y confía en que hay material para sacar al Puntarenas FC adelante en el Campeonato de Clausura 2023.

«Un momento complicado y difícil, no entendemos que es lo que pasa porque se trabaja bien la semana y a la hora en que debemos responder no se dan las cosas por temas de descuidos. Pérez Zeledón aprovechó y ganó, no podemos lamentarnos, debemos levantar la cabeza y creo que hay material para sacar esto adelante, simplemente es seguir trabajando, porque lo que estamos haciendo no nos está alcanzando», dijo Sancho.

En el equipo porteño se vive una atmosfera complicada, debido que la relación entre el presidente Héctor Trejos y Alexander Vargas está rota por completo generando una muy mala vibra alrededor del plantel.