Anteriormente, su mamá, Glenda Peraza, la defendió de una mujer que agredió verbalmente a la joven.

Redacción– Kianny Berry, hija de Glenda Peraza, compartió una publicación en su perfil de Instagram, enviando un mensaje sobre los comentarios por su contextura.

La joven, ha sido víctima de comentarios acerca de su aspecto físico, ya que muchos aseguran es muy delgada.

«Kiki», como le dicen de cariño, brindó unas palabras de apoyo, para visibilizar que ella vale más que un cuerpo.

«Durante mis 19 años de vida he pasado por muchas etapas de aceptación a mi cuerpo y a la persona que soy. Mi mamá siempre me cuenta que pequeña no me gustaba andar blusas sin mangas o shorts porque no quería que me vieran mis brazos y mis piernas delgadas. Hubo una época en mi adolescencia donde me comparaba mucho con otras chicas porque según yo “ellas tenían mejor cuerpo que yo”. Poco a poco he logrado amarme y aceptarme y me siento muy feliz con la mujer que soy, porque me di cuenta que yo valgo mucho más que mi apariencia física», escribió.

La creadora de contenido quiso brindar este mensaje para sus seguidoras, las cuales pasan por lo mismo, y recordarles lo mucho que valen.

Además, quiso dejar muy claro, a todas las personas que comentan sobre su apariencia, que es muy feliz así de “flaquita” y está orgullosa de la mujer que es.