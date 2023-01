Pato logró jugar algunos minutos

Redacción- El exjugador, Wilmer «Pato» López describió su participación en los 90 minutos por la vida como algo sencillo, ya que hizo cosas muy fáciles para poder jugar.

López dijo que esta contento de haber ayudado y participado en este evento, ya que es un honor ser uno de los cuatro leyendas para participar en los 90 minutos por la vida.

También, comentó que es un honor volver a ponerse la camisa manuda, ya que es el color de sus amores, pero se achacó no estar mejor físicamente para poder haber dado un mayor espectáculo y haber contribuido a sus compañeros de mejor manera.

«Contento de estar en un evento de estos, es un honor ser uno de los cuatro veteranos para este evento y nada que decir el ponerme de nuevo la camiseta de mis amores, lástima que no estaba mejor físicamente para haber hecho más con el equipo, pero lo mío es lo sencillo, me la dan y la tocó es lo que siempre me caracterizo y no tengo porque hacer algo diferente o querer lucirme.

Es una sensación muy bonita el entrar a la cancha y sentir ese apoyo de los aficionados tanto en la despedida de Bryan y en este evento; lo mío es lo sencillo porque fuerza no tengo, velocidad menos y físicamente no puedo ir a chocar ante otros jugadores», afirmó Wilmer López a Zona Técnica.

Seguidamente, el «Pato» recalcó que es una sensación muy bonita el entrar al terreno de juego y sentir el apoyo de todos los aficionados tanto en la despedida de Bryan Ruiz, como en este evento benéfico.

Por otra parte, Wilmer resaltó que lo de él es el fútbol sencillo, ya que juega a uno o dos toques, ya que no tiene velocidad, fuerza o agilidad y físicamente no puede ir al choque ante los otros jugadores.

Por esa razón cada balón que tocó el «Pato» tenía un sentido de un juego diferente, ya que pesar de no estar en óptimas condiciones, su magia sigue cautivando a todos los aficionados presentes.