Redacción- En una entrevista par Espn la hermana de Pelé Lucía do Nascimento aseguró que su madre de 100 años doña Celeste aún no sabe que su hijo murió.

“Ella no sabe, hablamos, pero ella no sabe. Ella está bien, pero está en su pequeño mundo. Ella no sabe, reza por él. A veces abre los ojos… Pero no está consciente», dijo María Lúcia.