Ver a sus nietos crecer la mantiene fuerte.

Redacción– Luego de un duro diagnostico, Amanda Moncada se ha mantenido fuerte, luchando contra un cáncer de pulmón.

En octubre del 2022, la señora de la moda recibió la noticia de que sería sometida a quimioterapia, debido a dolencias en su cabeza y pulmones, la cual la mantuvieron hospitalizada.

Sin embargo, la empresaria se mantiene fuerte ante toda adversidad.

«Yo le doy gracias a Dios por tantas cosas buenas que me ha dado y que me sigue regalando, no me siento lista para partir; pero, si me toca, lo aceptaré. Yo la estoy luchando, como en todo, como con el negocio, la familia y los hijos, todo es una lucha”, indicó Moncada», dijo en una entrevista para De Boca en Boca.

Mocanda ya se ha sometido a su tercera quimioterapia, y tiene toda la fe de que el tratamiento mejore su salud.

Por su lado, se mantiene aferrada a la vida, porque desea ver a sus nietos, y seguir con su negocio.