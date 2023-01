Redacción- El joven mediocampista tico, Roan Wilson firmó con el Gil Vicente de Portugal, en lo que será su primera experiencia internacional, tras haber terminado su aventura en el fútbol patrio.

Después de haber terminado su participación en la Copa del Mundo, Roan tuvo algunas opciones en nuestro país, sin embargo él estaba decidido a vivir su primera experiencia en el viejo continente.

Wilson firmó su contrato con el Gil Vicente, como agente libre durante los próximos dos años donde buscará mejorar y mostrar su mejor nivel para ayudar a su club en la lucha por el no descenso.

Gil Vicente, se ubica en la casilla 14 de la Liga NOS, donde están a cuatro puntos de entrar a lugares de descenso.

🗣️ Roan Wilson

"𝗘𝘀𝘁𝗼𝘂 𝗰𝗼𝗺 𝗺𝘂𝗶𝘁𝗮 𝘃𝗼𝗻𝘁𝗮𝗱𝗲, 𝗷𝗮́ 𝗾𝘂𝗲𝗿𝗼 𝗷𝗼𝗴𝗮𝗿!"

As primeiras palavras do novo reforço para o meio-campo com a camisola Gilista 🔴🔵

Deixa a tua mensagem de boas-vindas ao internacional costa-riquenho ✍️#SomosUmSomosGil pic.twitter.com/5VnvKGs33H

— Gil Vicente Futebol Clube (@GilVicente_fc) January 28, 2023