González tomó el brazalete que dejó libre Bryan Ruiz

Redacción – Tras el retiro de Bryan Ruiz en diciembre, en La Liga tomaron la decisión de designar como capitán a Giancarlo «Pipo» González, quién se siente orgulloso de llevar el brazalete y ser el jugador que capitanee al Equipo de su Gente.

González es una de las voces de mando del cuadro rojinegro, gracias a su liderazgo a sus 34 años que reflejan su enorme valía a lo interno del León, donde tienen la intensión de ser campeones en este Clausura 2023 y así darle una gran alegría al liguismo.

Andrés Carevic designó un grupo de capitanes en Alajuelense, pero la primera opción es para González, que asegura que en todos los equipos que ha estado siempre ha tratado de ser un líder positivo y así ayudar de gran forma en cada meta trazada.

Pipo González conversó con AMPrensa.com y afirma que está orgulloso de capitanear al León, además se considera como un líder nato en pro de ayudar a La Liga siempre.

«Me siento orgulloso por llevar el brazalete y ser capitán de La Liga, representar a mis compañeros. Soy consciente que no debo hacer nada diferente, en los que equipos que he estado soy un líder nato y he tratado de aportar positivamente, se sabe que a la cancha solo un jugador con la banda, pero dentro de un camerino siempre hay varios líderes que llevan el camerino y equipo adelante, en los momentos de dificultad o victoria hay que tomar decisiones para hablar fuerte.

Gracias a Dios lo he hecho bien durante mi carrera en selección y clubes donde he estado, ahora me toca en La Liga y estoy orgulloso. El torneo pasado fui capitán durante varios partidos, hay un grupo de capitanes con los que se trabaja, Carevic escogió cinco o seis jugadores, me toca ser el uno pero también se sabe que la labor de los compañeros es importante y lo que podamos aportarle a los jóvenes, siento que es un trabajo en equipo, se escogió a lo interno del camerino», afirmó González a AMPrensa.com en Nicoya.

Un sector de la afición liguista ha cuestionado mucho al plantel erizo por haber designado a González, que tiene un enorme plus y es que es de la casa rojinegra, por lo que conoce bien lo que significa ser capitán de la institución rojinegra.