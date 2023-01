Keyla contó lo que más le gustó de Anthony.

Redacción– Por primera vez, la pareja más sonada, Keyla Sánchez y Anthony Ramírez, hablaron sobre su relación en televisión.

«Anthony tiene muchas cualidades, no solo lo físico porque pasa lo físico pasa, yo me fijo en la seguridad que me da, lo buen hijo que es, lo buen hermano, además del lenguaje de su amor, que es caricias, abrazos, palabras lindas», dijo la presentadora sobre su amor, en una entrevista para De Boca en Boca.

La pareja fue vista disfrutando de el último día de las Fiestas Típicas Nacionales, en Santa Cruz, donde bailaron al ritmo de Calibre 50 y Broncos.

Por su lado, Anthony aseguró estar bastante enamorado de Keyla, y este 25 de enero cumplen un mes de novios.

Anteriormente, el empresario le había asegurado a el youtuber, Diego Bravo, que él y Sánchez no tenían una relación, dejando muy claro que no tendrían nada, pues salió el rumor de que la presentadora se habría visto con su ex, el padre de su hijo, Carlos Hernández.