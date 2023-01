Redacción- EL proyecto de Ley N.° 22.421 busca promover y garantizar las acciones del Estado Costarricense en salud e higiene menstrual, así como facilitar el acceso a productos higiénicos menstruales necesarios.

Por eso, se lanzó una campaña denominada “Cambiemos la Regla” para apoyar esta iniciativa que busca la aplicación de una tarifa reducida para las ventas, así como para las importaciones o exportaciones de los materiales de primera necesidad utilizados para recolectar el flujo menstrual como toallas sanitarias (desechables o reutilizables), protectores diarios, tampones, copa menstrual y otros que sean catalogados por el Ministerio de Salud.

La idea de la iniciativa no solo es incorporar otros productos no contemplados en la canasta básica tributaria como la copa o calzones menstruales, sino además brindar mayor seguridad jurídica a este aspecto, al definirlo por ley, y no dejarlo en un decreto ejecutivo que puede variar en cualquier momento por parte del Ejecutivo.

Otros objetivos que persigue el proyecto, es el educar en materia de salud e higiene menstrual a la población de los centros penitenciarios y de detención por condición migratoria, así como incorporar en el currículo educativo, a partir del primer ciclo y hasta educación diversificada, todo lo referente a la educación menstrual vía Consejo Superior de Educación.

También propone la capacitación por parte de INAMU, Ministerio de Salud, CCSS sobre educación menstrual pero más importante todavía propone dotar de los productos como toallas o copas a la población de centros educativos, centros penitenciarios y centros de detención por condición migratoria.

Se estima que la vida fértil de una mujer puede durar hasta 4 décadas. Es decir, en promedio, una mujer tiene 13 ciclos al año de aproximadamente 5 días cada uno. En este proceso se recomienda cambiar las toallas cada 4 horas durante el período, por lo que en promedio una mujer usará 30 toallas por período, 390 al año.

Cambiar 6 toallas diarias pueden representar alrededor de ₡540 colones por mujer, es decir un 27% de los ₡2,000 colones diarios que ganan los hogares más pobres del país.

Esto representa que, en toda su vida, una mujer podría necesitar en promedio 15,640 toallas sanitarias, con un costo mínimo de ₡90 cada una, llevándonos a un monto total de ₡1.400.000 a lo largo de toda su vida fértil.

Si usted desea apoyar esta iniciativa puede hacerlo este fin de semana mediante su firma (digital y presencial), este viernes 13 y sábado 14 de enero en el centro comercial Oxígeno.

“Para quienes deseen apoyar con su firma presencial, pueden trasladarse al centro comercial Oxígeno este viernes 13 y sábado 14 a partir de la 1 p.m y hasta las 4 p.m. En este centro comercial habrá un equipo con una lona para recolectar firmas; por otra parte, para aquellas personas que no puedan asistir tenemos habilitado el sitio web www.justiciamenstrual.com, para que nos ayuden con su firma desde ahí”, dijo Marysela Zamora, presidenta de la Organización Nosotras Women Connecting.

Para apoyar la campaña virtualmente, deben ir a la sección «Firma la petición», ya sea haciendo clic en el menú o bajando en el sitio web, luego de eso, colocar los datos solicitados; cédula nacional o DIMEX, sin espacios, una vez llenos hacer clic en el botón: “Firma esta petición”.