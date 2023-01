Row buscará hincar al Monstruo en suelo guapileño

Redacción – Hace solo unos meses, Randall Row celebró la copa 37 del Saprissa como asistente técnico, ahora enfrentará al Monstruo pero ahora como entrenador del Santos de Guápiles, con los que buscará lavarse la cara ante el mal inicio en el torneo.

Row dice ser una persona valiente, que no le teme al fracaso por eso no dudó en aceptar al reto en comandar al Santos, que está luchando para no descender debido que son penúltimos de la tabla acumulada con 13 puntos.

Esa incómoda situación tiene a los caribeños urgidos de conseguir victorias y por eso ante el Campeón Nacional buscarán dar la campanada para así empezar un camino que los llevé a la salvación de evitar caer infierno del descenso.

Para el entrenador santista conocer al Monstruo es una ventaja y por ello, deja claro que sabe como hacerles daño. En sus 32 años ligado con el deporte rey, el estratega caribeño es consciente que vive una situación difícil, pero dice ponerle el pecho a las balas.

«En mi paso por los que he estado he demostrado que soy una persona valiente, yo no le temo al fracaso. Hay que golpearlo y agarrarlo de frente, ponerle el pecho y yo sabía a lo que venía acá, yo llegué al equipo y me he sentado con la directiva, parte administrativa y el presidente para hacer un análisis de lo que está pasando y aún así sabiendo que la cosa iba a estar dura, yo no decliné venir acá.

No soy una persona que me gusta estar en una zona de confort, venía de ser campeón, estaba cómodo en Saprissa pero a mí me gustan los retos, si la gente está alrededor mío no está acostumbrada a eso, ahí tomaré una decisión, yo la tomaré y yo estoy acostumbrado a ser valiente, tengo 32 años de estar en el fútbol sin parar, de aquí para adelante le pongo el pecho a las balas, no vine a hablar bonito y ya nadie engaña a nadie, los jugadores son inteligentes y la gente de alrededor también.

Ahora viene Saprissa, va ser un partido bravo y sé lo que puede pasar, lo que puede hacer Saprissa, sé como hacerles daño al Saprissa y en Santos buscaremos lavarnos la cara por el mal inicio que hemos tenido», afirmó Randall Row.