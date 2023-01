Blanco continuará defendiendo la camiseta del Monstruo

Redacción – El aguerrido lateral derecho del Saprissa, Ricardo Blanco, dio a conocer que renovó por dos años con el Monstruo, pero es consciente que en el cuadro morado siempre debe rendir dentro de la cancha, por lo que no se confía por el papel que firmó.

Blanco señala que es importante haber extendido su contrato con el equipo más ganador del país hasta mayo del 2025, lo cuál lo mantiene feliz pero sabe muy bien que ese ligamen solo podrá cumplirlo en su totalidad si lo da todo por el club.

Desde la óptica del defensor de 32 años, Saprissa siempre exige darlo todo dentro de la cancha, por eso no oculta que su meta es ser protagonista y de paso, ayudar a seguir ganando más títulos al equipo de sus amores, donde ya tiene más de 200 juegos.

Ricardo Blanco es clave en el engranaje del Saprissa, por eso no oculta que en todos los partidos siempre se debe rendir y es por ello, que no se confía tras su renovación.

«Es importante, feliz porque es la institución a la que me debo, renové 2 años, pero solo es un papel firmado, Saprissa es rendimiento. Todos los partidos son un examen, así que seguir luchando, quiero seguir cosechando títulos y aprovechar esas oportunidades que me dan la institución. Me debo a Saprissa, en el equipo todos los partidos son un examen, todos los partidos hay que rendir, ahora hay una competencia más grande y así que debo aprovechar cualquier oportunidad», afirmó Ricardo Blanco a mariosegura.com.