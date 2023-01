Asegura que su contenido no está influenciado por ningún político.

Redacción – Robert Barrantes, identificado en redes sociales como Robert Junior, asegura que nunca ha recibido ni un solo pago por parte del Gobierno para ayudarlos con su imagen con la publicación de videos aplaudiendo el trabajo hecho por la nueva administración.

Postura que defiende el creador de contenido en su más reciente publicación realizada por distintas plataformas, mismas que aprovechó para referirse a los señalamientos en su contra sobre el escandalo de los troles que estalló a finales de diciembre.

Tema en el que el publicista de profesión se ha visto envuelto y señalado por parte de Alberto Vargas, creador de la página de Piero Calandrelli.

Situación por la cual Junior decidió salir a dar su respuesta ante estas acusaciones y amenaza a Calandrelli con demandarlo.

«Nunca he recibido, ni recibiré, un centavo de este ni de ningún gobierno de turno para generar opinión en mis redes sociales, ni para que otros lo hagan, el derecho constitucional que me permite expresarme libremente es algo que no deja de ser sagrado y utilizado con mucha responsabilidad, mis mensajes no pueden ser ni serán condicionados por ningún político».

«De mi parte, esperaré ansioso la comparecencia que este personaje tendrá en el congreso para ver cuál prueba de peso presentará ante los diputados para ligarme a hechos totalmente falsos, porque sumado al delito de injuria al atreverse al asegurarle algo a los medios que no es cierto me veo en la obligación de tomar acciones legales por la vía penal», declaró.

Calandrelli ha acusado a Junior de ser el líder de una red de troles con los que buscan ayudar al Gobierno para que su percepción ante la ciudadanía sea positiva.

Ante esto el también pastor evangélico señala en su respuesta que él ha realizado videos refiriéndose a la actualidad nacional desde hace cuatro años y que lo hace libremente sin la influencia de ningún político.