Villalobos señala que tuvo que llevar palo durante dos meses

Redacción – El mandatario de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, afirma que muchos quieren dejar huérfano al presidente de la federación cada vez que algo sale mal con temas relacionados a la Selección Nacional o temas similares.

Villalobos considera injusto que en cada polémica alrededor de la Tricolor, se busque dejarlo solo, luego de lo sucedido con el fallido fogueo ante Irak y la estafa por 136 mil dólares, que fue considerada como vergonzosa por el presidente.

Eso es solo parte de lo malo que ha tenido que vivir Rodolfo, que aprovechó para recordar que por una cabezonada de él se mantuvo Luis Fernando Suárez al mando de La Sele y gracias al colombiano se terminó clasificando al Mundial de Catar 2022.

Rodolfo Villalobos habló en conferencia de prensa y mandó un claro mensaje a las personas que siempre buscan dejarlo huérfano en los problemas y polémicas de la selección, por eso pide a sus detractores que sean más justos con él.

«La clasificación la festejó el país completo, nadie dijo que fue el presidente que la sostuvo excepto Luis Fernando Suárez, me parece injusto e incorrecto apoderarse de los éxitos y dejar en solitario al presidente en los problemas. Creo que ustedes mismos deben analizar y pareciera que se volvió una costumbre que cuando las cosas están bien, decimos que ganamos y clasificamos a la selección, el fútbol de Costa Rica va recibir $15 millones y cuánto significó para la economía del país, nadie dijo que fue Rodolfo.

Ahora no quiero que se diga y quiero ser claro, que no fui yo porque fuimos un equipos, prensa y parte administrativa, quieren dejar huérfano al presidente cuando algo sale mal, porque no me preguntan que por una cabezonada mía, Suárez se mantuvo como técnico y se dio la clasificación, no preguntan si la economía del país se vio beneficiada por la clasificación, pero la pregunta es si Rodolfo fue el culpable de la firma ante Irak, yo expuse todo en 17 minutos y entonces seamos más justos, en esto pareciera que lo malo es del presidente y lo bueno es todos, lleve palo dos meses», afirmó Rodolfo Villalobos.