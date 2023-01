Fonseca cuestiona el estilo de juego del equipo que nació grande

Redacción – El respetado ex-jugador nacional, Rolando Fonseca, cuestiona al plantel del Herediano, el cuál considera que no tiene sinergia y por eso considera que el camerino florense se encuentra dividido a nivel interno.

Fonseca no se explica como el equipo que nació grande pasa problemas en el torneo, ya cuentan con buenos recursos para poder estar en un mejor momento deportivo en el certamen, donde acumulan seis puntos en tres juegos disputados.

Herediano cayó 0-1 ante Guanacasteca en el Estadio Coyella Fonseca, lo cuál ha hecho que las críticas hayan crecido alrededor del cuadro liderado por Geiner Segura.

Rolando Fonseca aprovechó su participación como comentarista en Teletica Radio para cuestionar al camerino florense, al cuál considera que está dividido y por eso no se ha podido observar la mejor versión del tercer equipo más ganador del país.

«Herediano tiene demasiado recursos en su equipo. Tienen a Kenneth Vargas, Anthony Contreras, Arturo Campos y otros más. Para mí Herediano tiene un problema, no hay sinergia, el camerino de Herediano está dividido, para mí. No le veo sintonía entre ellos, no veo sociedades y los veo muy individualistas. No les veo una idea de juego, Herediano no ha arrancado y no tiene sintonía», afirmó Fonseca en Teletica Radio.

Muchos fanáticos del Herediano está molestos por el desempeño de su club, a los cuáles le achacan falta de compromiso y ganas por sacar el barco florense a flote.