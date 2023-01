Rojas saca pecho con lo que hace Saprissa

Redacción – El presidente del Monstruo, Juan Carlos Rojas, considera al Deportivo Saprissa como una plataforma de sueños para su afición y jugadores, por lo que siempre deben velar por el bienestar de todos los que forma parte de la institución.

Rojas afirma que en la directiva morada siempre van apoyar a sus jugadores, pero también por otros intereses como los de los fanáticos, así como tener felices a sus deportistas teniéndoles buenos salarios y todas las comodidades.

Es por ello, que el mandamás del Saprissa afirma que nunca le van a cortar las alas a ningún jugador, por eso las ofertas que se hablaron alrededor de Pablo Arboine y Álvaro Zamora fueron rechazadas por Horizonte Morado, donde están contentos con el plantel.

Juan Carlos Rojas habló en conferencia de prensa y dice que todos los jugadores están contentos en el equipo, por eso no se desesperan por irse del Rey de Copas, donde señalan que solo venderán a un jugador si esa oferta les da una oportunidad de crecer.

«El tema o posibilidad de que los jugadores salgan a mejores propuestos, yo siempre lo he dicho en los últimos años, nosotros por un lado vamos apoyar a los jugadores y Saprissa es una plataforma de sueños, así lo veo yo. Los sueños de nuestros aficionados y jugadores, por eso tenemos que velar por todos esos intereses, nosotros no le hemos cortado las alas a nadie, a veces es difícil explicarle a la afición que un jugador sale y tal vez prematuramente. No necesariamente se obtiene lo que uno quisiera y no todas las decisiones cuando uno vende a un jugador son razones económicas.

Primero es la parte humana, pero por otro lado los jugadores están muy contentos acá en Saprissa y están con hambre de seguir acá, se siente bien tratados y bien remunerados, entonces no se desesperan por irse por la primera oferta que haya, entonces eso nos da la flexibilidad de planificar las cosas mejor y de tener más escrutinio a ver que se le dice que sí y no, creo que el jugador esté contento respalda lo que se está haciendo en el club y vamos a seguir trabajando para que cuando un jugador salga sea para un paso en firme y no un paso que a veces no ha funcionado. Estamos muy fuertes y ojalá podamos ser exitosos en retener la base por un buen tiempo», afirmó JC Rojas.

El jerarca reveló que en Saprissa no tienen en planes a Roan Wilson, pese a los rumores alrededor del joven volante de 20 años.