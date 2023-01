La primera fecha de Picnic fue todo un éxito para el público costarricense

Redacción- La primera fecha de Picnic fest 2023 fue todo un éxito. Tanto artistas nacionales como internacionales deleitaron al público costarricense.

Desde juegos, carruseles, zonas de comidas y tarimas con diferentes géneros músicales es una pincelada de lo que vivieron los ticos este pasado sábado en el festival de música más importante de Centroamérica.

Guaynaa

Uno de los artistas más esperados fue el puertorriqueño Guaynaa, invitado especial del festival, quien subió a la tarima Picnic para interpretar sus éxitos: «Rebota», «Se te nota», «Chica ideal» y «Diplomático», entre otras.

Además, puso a «perrear» a algunos fans en la tarima, junto a sus bailarinas, una dinámica para ver cómo se movían los ticos y las ticas.

Sean Paul

En el caso del público más adulto, Sean Paul fue una de las mejores opciones. El cantante y productor jamaiquino, interpretó desde sus canciones más viejas hasta las más nuevas. Temas como: «Give it up to me,» Rockabye», «No lie», fueron de los más esperados.

Otros artistas

El festival también contó con la participación de Mora, Eladio Carrión, Piso 21, la banda Incubus.

Sin duda alguna, uno de los atractivos principales del festival este año es la variedad de artistas de diferentes géneros musicales en una misma fecha.