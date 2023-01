La usuaria ella pensó que estaba comprando una prenda única y exclusiva

Redacción- La guapa Keyla Sánchez parece no escaparse de los problemas y es que según un chisme que divulgó hoy el Youtuber Diego Bravo, una seguidora está muy molesta luego de comprar un vestido en la tienda de la presentadora.

Al parecer, la usuaria creyó que estaba comprando una prenda única y exclusiva, sin embargo, ella asegura que le vendieron un vestido de Shein que costaba $ 20. No obstante ella lo compró en la tienda de Sánchez a ¢29.500, casi al doble del precio original.

Es por esta razón que la clienta, está sumamente triste debido a que ella cree que con ese dinero pudo haberse comprado tres vestidos de diferentes tallas.

En este caso, lo que tiene indignada a la joven es que le hicieran creer que era un producto exclusivo y no traído directamente desde China.

Tras este incidente como es usual Diego Bravo no se quedó callado. Para él no está mal que Keyla revenda productos de Shein. No obstante, afirma que no se debe ocultar el origen real de la ropa. Además de ofrecer una transparencia al cliente.

Hasta el momento no se conoce la identidad de la usuaria y si esto que afirma la clienta es totalmente real.