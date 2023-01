Redacción- Desde que Shakira se separó del futbolista Gerard Piqué por una infidelidad, no ha dejado de escribir canciones acerca de cómo fue la relación y la ruptura.

Esta vez en la Session # 53 con el famoso dj argentino Bizarrap, la colombiana arremetió fuertemente contra Piqué y su actual novia Clara Chía.

Este nuevo hit a dejado con la boca abierta a todos debido a que la letra va dedicada al futbolista, y no se guarda todo lo que siente actualmente hacia él y su nueva novia.

Se pueden escuchar frases cómo: » Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te salpique.» «Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan». «Tiene nombre de persona buena, claramente no es cómo suena».