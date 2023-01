Zúñiga es consciente de la responsabilidad que tiene en el León

Redacción – Volver a firmar con un equipo grande ha vuelto a cambiar la vida de Suhander Zúñiga, quién reconoce que desde que firmó con el León su vida dio un giro mediáticamente, que lo exige a mejorar día con día con el fin de cumplirle a la afición.

Zúñiga está 100% comprometido con Alajuelense, por eso señala que cada vez que sale a la calle se encuentra con aficionados liguistas, que suelen pedirle fotos o autógrafos, así como que lo de todo para que el León vuelva a reinar en el fútbol tico.

Todo eso tiene muy motivado al defensor, que en el se ha ido adaptando de gran forma a la idea de Andrés Carevic y por eso no es casualidad que ya haya jugado debutado con La Liga en la fecha 3 ante Guanacasteca, cumpliendo con creces en el 0-0.

Para el futbolista oriundo de La Fortuna de San Carlos, su exigencia en La Liga es hacer las cosas de la mejor manera siempre, por eso quiere demostrar que llegó al León por su capacidad y no por producto de la suerte ni mucho menos.

Suhander Zúñiga conversó con AMPrensa.com en Nicoya y afirma que en el plantel están trabajando para regalarle a la afición la copa 31 al final del torneo de Clausura 2023.

«Me ha cambiado mucho desde que llegué a La Liga, mediáticamente la gente te ve en la calle y te piden ser campeón, te piden fotos o un saludo, eso es bonito. Uno tiene que agradecerle a Dios por cada oportunidad y creo que lo que me ha sucedido a mí es una gran bendición, estoy en La Liga y debo hacer las cosas de la mejor manera siempre, para demostrar porque me trajo el entrenador, espero día con día mejorar y demostrar en cancha para darle grandes alegrías a esta institución, la copa 31 la vamos trabajando día a día», afirmó Suhander Zúñiga a AMPrensa.com en el Estadio Chorotega de Nicoya.