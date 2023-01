Redacción-110 estudiantes de escasos recursos lograron ingresar al Tecnológico de Costa Rica (TEC) en 2023, por medio de Admisión Restringida (PAR) donde cada año, se reserva el 10% de su matrícula de primer ingreso para estudiantes provenientes de distritos con bajo índice de desarrollo social.

El Programa de Admisión Restringida (PAR), una iniciativa creada en el 2005 por el Consejo Institucional y que utiliza, entre otros parámetros, los índices de desarrollo social definidos por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan).

De acuerdo con la coordinadora del Programa, Sonia Chinchilla Brenes, el PAR se inserta en las políticas generales de la Institución, en el Plan Nacional de la Educación Superior como una acción afirmativa que favorece el acceso con equidad (CONARE, 2020) y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 de la ONU.

“Se responde con este programa a la preocupación institucional por dar oportunidad de ingreso a estudiantes procedentes de distritos de bajo índice de desarrollo social (Mideplan, 2017) y por favorecer el ingreso de poblaciones en condiciones de desventaja social, económica y académica, lo cual se hace ininterrumpidamente desde 2006”, expresó Chinchilla Brenes.

Nivel educativo de padres y madres

Destaca que 83% de los padres y madres de estudiantes PAR 2019 a 2022 no han tenido acceso a educación superior o incluso muchos no completaron la secundaria y que, en promedio, el 78,5% de las familias de esta población vive por primera vez la experiencia de tener hijos o hijas cursando estudios en la educación superior y un promedio de 87% no tiene hijos/hijas graduadas del nivel universitario.

Con respecto al nivel educativo de madres y padres la mayoría se ubica en los niveles de primaria completa y secundaria incompleta. Los datos en los diferentes años se muestran muy parecidos, dando cuenta de la pertinencia del PAR para ofrecer oportunidad de educación superior a estudiantes de familias que realmente lo requieren.

Específicamente en el caso del grupo PAR 2022, en el nivel de primaria completa o menos, se encuentran 56 padres (60%) y 49 madres (52%).

¿Qué debo hacer para ingresar al PAR?

Para ser parte del PAR el estudiante debe quedar como elegible en Admisión Restringida en el proceso de admisión al TEC. Debe realizar el proceso de admisión según se le indique y el Departamento de Becas y Gestión Social realiza el análisis de la condición socioeconómica del grupo familiar y recomienda su participación en el Programa.

“Hay algo muy importante: las personas no tienen que aplicar para entrar al PAR. Es el TEC, según las características de distrito de procedencia, colegio y nota obtenida en el proceso de admisión, el que los preselecciona. Ellos solo reciben la sorpresa”, agregó la coordinadora del Programa, Sonia Chinchilla.