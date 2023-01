Autoridades piden precaución a los ciudadanos

Redacción – Tres personas ya han fallecido en accidentes de tránsito en el inicio del año 2023, por lo que las autoridades piden a la ciudadanía cuidarse más.

Dos perdieron fallecidos perdieron la vida en motocicleta y uno fue usando una bicicleta. Las motos y bicicletas continúan siendo los vehículos, en los que sus ocupantes son más vulnerables y sujetos de perder la vida al tener un accidente de tránsito.

Comprendiendo este problema la Policía de Tránsito hace un llamado a los conductores de motocicleta y bicicleta principalmente, así como a los usuarios en general para que asuman conductas más prudentes en carretera.

Es por ello, que las autoridades hacen un llamado que no es solo para motociclistas y el ciclista, si no que se habla de un llamado a la sociedad en conjunto, desde los padres que le permiten y facilitan usar una motocicleta a los menores de edad.

No encender la luz de la motocicleta siempre, como lo indica la Ley de Tránsito, no portar ropa o chaleco retro-reflectivo, no portar casco o llevarlo mal puesto, así como hacer maniobras imprudentes son otros aspectos que juegan en contra de los motociclistas.