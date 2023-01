Porteños todavía no han ganado en el campeonato

Redacción – El estudioso técnico porteño, Alexander Vargas, es consciente de que ya un sector de la afición del PFC pide su cabeza, por lo que sabe muy bien la exigencia que tiene su puesta ya que el equipo le pertenece a toda la provincia de Puntarenas.

Vargas vive un momento lleno de tensión al mando de los Tiburones del Pacífico, que perdieron por 3-0 en la visita al Saprissa, lo cuál hizo que sellaran la primera derrota en el certamen donde también suman dos unidades tras empates en las dos fechas iniciales.

Ese resultado conseguido en San Juan de Tibás ha generado que algún sector de la afición naranja pida la salida del entrenador, ya que consideran que no es apto para liderar al equipo porteño, por eso el DT sabe que los resultados son los que mandan.

Incluso, el estratega oriundo de Tilarán, Guanacaste, sostiene que deben dar una milla extra ya que es consciente de la presión que tiene de parte de los aficionados al PFC que pese a no ser de un equipo tradicional, los fanáticos al club se sienten importantes.

Alexander Vargas habló en conferencia de prensa y envió un contundente mensaje a los aficionados a Puntarenas, que parece que ya se les fue la efervescencia del torneo pasado donde pintaban cualquier estadio de naranja, ahora poco a poco se alejan.

«Sabemos que los resultados mandan y debemos estar preparados para todo, no me siento derrotado ni mucho menos, tengo más fuerza para seguir trabajando y debemos hacer todos un máximo esfuerzo, dar esa milla extra para que la afición este contenta y a mí me gusta la presión, en Puntarenas la afición es exigente, eso te obliga a trabajar más y entonces, me siento muy seguro de lo que estoy haciendo y lo resultados no se nos están dando, cuando estábamos bien todo era felicidad pero también nosotros debemos aprender a sufrir y levantarnos.

La afición de Puntarenas es exigente y les gusta ganar, a pesar de que no son de los equipos tradicionales se sienten importantes y tienen una gran afición, cuando los resultados no se dan es normal que no quieran ir al estadio, quieran que el entrenador se vaya es normal que no se acerquen, tal vez la afición pide mi cabeza, pero este equipo es de toda Puntarenas y por lo tanto deben seguir apoyando, entonces creo que por ahí nos están castigando pero también estamos trabajando para que se vuelvan a acercar al estadio, ellos están bravos, los entiendo y vamos a seguir», dijo Vargas.