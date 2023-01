Alemán tiene más odio hacia Herediano

Redacción – El recordado ex-delantero del Saprissa, Allan Alemán, afirma que le cae más mal el Herediano que La Liga, lo cuál deja claro que no tiene nada en contra del León, club que más bien dice admirar y que hasta tiene hijastros en el CAR.

Alemán confirmó en el programa La Platea de TD Más, que su odio es contra el equipo que nació grande y no contra Alajuelense, a pesar de su pasado como delantero del Monstruo, donde es muy querido por todo el saprissismo.

Fiel a su estilo polémico, el Súper Ratón asegura que ha hasta recomendado jugadores al equipo rojinegro, por eso espera que la ilusión de muchos liguistas por las goleadas a Santos y San Carlos se mantenga durante todo el campeonato.

Allan Alemán recuerda que Alajuelense va cumplir una década con solo una copa, por lo que desea que esa situación mejore para los erizos.

«Estamos hablando de La Liga de Carevic y que se ilusionen, nadie toca a Saprissa. Yo no tengo contra los liguista, me cae más mal Herediano que La Liga, yo a Alajuela lo admiro y tengo hijastros en el CAR, he recomendado jugadores y no tengo nada en contra de Alajuelense, se lo puedo asegurar, Alajuela va cumplir una década de tener un título y es lo único que digo, solo estoy diciendo que si le alcanza la ilusión y es mi opinión», afirmó Allan Alemán al programa La Platea de TD Más.

Allan Alemán: "Me cae más mal Heredia que La Liga" pic.twitter.com/rQZdRujxNi — TD Más (@tdmas_cr) January 24, 2023

Cabe recordar, que Alemán es el padre de Fabricio Alemán, delantero del primer equipo del Monstruo, que tiene a su papá como gran consejero en su ruta con el Monstruo. Incluso, hace unos meses celebró la copa 37 con el equipo más grande del país.