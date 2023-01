Redacción- Seon Yong Lee, un joven oriundo de Corea del Sur, rompió el corazón de miles de personas tras revelar su historia de amor con una joven boliviana llamada Mary.

El joven asiático fue encontrado el último fin de semana llorando en un bus luego de que la muchacha lo rechazara.

Motivado por el amor y la ilusión , Yong Lee decidió dejar su país para viajar a Bolivia y así poder conocer a su novia cibernética.

No obstante, la joven boliviana terminó bloqueando a Seon, debido a que le envió una supuesta foto falsa.

El joven inició su historia de amor con Mary luego de que se conocieran en una aplicación para aprender idiomas, y después de ahí quedaron enamorados.

Sin embargo, luego de que él le enviara una supuesta fotografía falsa ella decidió bloquearlo de todas sus redes sociales. Lo más increíble es que la historia llegó a la televisión boliviana.

“No puedo contactarme con ella porque estoy bloqueado ahora. Ella me ha bloqueado porque su corazón está tan lastimado, yo no comprendía bien la situación, era mi falta de pensamiento. Pero la verdad, Mary, yo no soy así más. Yo ahora pienso mucho mejor, ahora soy otra persona”,comentó a través de un programa de televisión.