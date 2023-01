Dicen que este personaje de las redes sociales miente al señalar que la ministra de Salud le pagaba para que atacara a periodistas.

Redacción – Rodrigo Chaves confesó que su Gobierno estaría analizando tomar medidas a nivel judicial contra Alberto Vargas, quien está detrás del trol, Piero Calanderlli.

Posibilidad que el mandatario y su gabinete estarían barajando ante lo que ellos consideran «mentiras y estafas» de esta persona.

Debido a que el trol ha revelado por medio de sus redes sociales capturas de pantalla de conversaciones y depósitos realizados por la ministra de Salud, Joselyn Chacón, así como de Mayuli Ortega, funcionaria de Casa Presidencial.

Según Calandrelli, estos pagos habría sido con el fin de que él se encargara de atacar a periodistas de distintos medios de comunicación por la crítica que hacen hacia el Gobierno.

Ante esto, desde el Poder Ejecutivo ya han desmentido estas acusaciones en dos oportunidades, pero ambas han sido de maneras muy distintas.

Primero fue por medio de un comunicado de prensa en el que aseguran que «las presuntas actuaciones unilaterales y personales de algunos funcionarios vinculados al Poder Ejecutivo y otras dependencias, no reflejan el proceder del Gobierno».

Mientras que ayer lunes por medio de una conferencia de prensa Chaves negó que los pagos hechos por Chacón fueran a cambio de los ataques contra los periodistas.

No obstante, ambas autoridades sí aceptaron la petición hecha para atacar a los comunicadores, pero que los pagos a Calandrelli no eran con ese fin y se trataban de unos actos de «caridad».

«Estamos valorando las acciones judiciales que hay y por eso no queremos soltarlo todo, en el momento en que tomemos una decisión va a haber una conferencia de prensa si la decisión es ir al estrado penal, los abogados están viendo las mentiras y las estafas de este señor, así como de otros cómplices, darán una conferencia en su momento, si es que esa es la decisión».

«Yo no he querido demandar a gente que habla muchas cosas falsas para no darle visibilidad, pero en este caso creo que lo que sí hay es un tema nacional de la credibilidad que han perdido tres medios de prensa, algunos diputados y el tema de la verdad o no en las informaciones», declaró Chaves.