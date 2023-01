Guadalupe inició el certamen con dos derrotas

Redacción – El entrenador guadalupano, Walter Centeno Corea, afirma que Guadalupe es un equipo de admirar para el que le guste jugar bien al fútbol, por eso pide que no solo le exijan cosas a él, si no que también a otros equipos de la primera división.

Centeno dice estar muy tranquilo, a pesar de que hay mucha gente que no le gusta la forma en la que juegan sus equipos, su intensión es dejarle algo al fútbol y que mejor que sea comandando al cuadro guadalupano, donde ya tiene un año a cargo.

Guadalupe inició el certamen con derrotas ante Herediano y Saprissa, pese a ello, el estratega señala que no está en búsqueda de un proceso cortoplacista en su club, sino que desea proyectar jóvenes y pese que las estadísticas no lo avalan seguirá fuerte.

Paté Centeno habló en conferencia de prensa y afirma que Guadalupe es un club de admirar en el balompié tico por su buena forma de jugar, pero eso sí, deja claro que los resultados no lo acompañan, por eso señala que no tiene una varita mágica.

«Yo estoy muy tranquilo, sepan que tal vez a mucha gente no le guste esta forma, pero lo acaban de ver en el fútbol europeo. Nosotros no andamos buscando obtener un proceso cortoplacista con resultados que no dejen nada, nosotros somos un equipo que proyectamos jóvenes y no tenemos afición, excepto nuestras familias. No es fácil, las estadísticas no avalan, en el día a día no puedes comparar a Guadalupe con otros equipos, que las estadísticas no son las mejores claro. No se fijen en eso, exijan otras cosas a los otros y me exigen cosas que se me escapan de las manos.

Deben preocuparse a los que tienen la capacidad y no que sobrevivan con lo mínimo, nosotros estamos tratando de hacer con lo que tenemos muchas cosas importantes, creo que Guadalupe es un equipo de admirar, para el que le guste jugar bien, pero ya he visto que las estadísticas ganan y son números, cuando uno busca números no te queda nada, el día de mañana no aprendes a jugar y no te diviertes, nosotros en el momento que metamos goles nos vamos a divertir. Tengo un año de trabajo aquí, no tengo una varita mágica y esto es de tiempo», afirmó Paté Centeno.

Los josefinos buscarán levantar su nivel en el campeonato, ya que en la tabla acumulada ocupan la décima posición con 16 puntos, solo seis unidades más que Guanacasteca que es último de la misma.