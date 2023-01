Campos no se guardó nada ante la prensa

Redacción – «Qué necedad», así explotó Jeaustin Campos ante preguntas por el polémico tema de Christian Bolaños, que en el juego ante Guadalupe vio el compromiso en la gradería, lo cuál demuestra que el volante de 38 años no cuenta para el DT.

Campos pidió a la prensa que pusieran fin al tema de Bolaños, que empezó desde la semana anterior cuando la esposa del mediocampista trató de mentiroso al timonel diciendo que era falso que su pareja estaba lesionado.

La respuesta del estratega no se hizo esperar en redes sociales y señaló que Bolaños si tenía una dolencia. Incluso, Saprissa lo confirmó en un comunicado de prensa. Este 22 de enero, el volante ni siquiera estuvo en el banquillo.

Esa situación demuestra que el veterano futbolista no está en los planes del técnico, que prefiere otros jugadores sobre el ídolo de la institución más grande del país.

Jeaustin Campos fue bombardeado por los medios de comunicación con el tema de Bolaños y a lo que el entrenador señaló que es mucha la necedad preguntando sobre ese tema, por lo que pidió a la prensa hablar de fútbol y no temas rosa.

«Que necedad de verdad, perdón pero que necedad. Ósea ya, no es un partido de tenis, acá hay 26 jugadores y cuento con los que están ahí, si la gerencia o comisión técnica decide sacar o meter a alguien, ellos están por encima mío y por supuesto tendrán mi manera de pensar. ¿Por qué a los entrenadores nacionales nos tienen tan bajo perfil futbolístico? El 70% de las conferencias no hablamos de fútbol.

Estamos viendo un partido riquísimo, Wálter Centeno planteó un partido espectacular, porque no preguntan de los cambios y lo que hicimos, la prensa rosa no puede caber aquí, no hablamos de eso y la afición merece respeto, ellos quieren escucharme hablar de fútbol y porque nosotros los ticos nos tiran tan bajo, yo ya hablé suficiente de eso (Bolaños) queremos que entiendan y vean esto, la gente tiene un gran conocimiento de fútbol y por favor, Saprissa es mucho más que eso», afirmó Jeaustin Campos.