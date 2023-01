Agradeció a las seguidoras que le comentan cosas lindas con respecto a su físico.

Redacción– La periodista Melissa Durán aprovechó un poco de su tiempo libre para abrir la caja de preguntas de Instagram para que sus seguidores aclararan sus dudas.

sin embargo, una de las preguntas que más resonó, fueron acerca de sus retoques estéticos.

«Lo del botox, si ustedes supieran lo que me pusieron, un poquitín aquí y aquí, o sea no me puse nada, y lo que los labios fue un poquito para poner colágeno y que se vean más humectados», dijo en un video.

Según la presentadora sus fracciones no han cambiado y que muy probable sea porque está un poco más cachetona, pero aseguró que eso es por otra cosa.

Por otro lado, agradeció a sus seguidoras por decirle comentarios bonitos con respecto a su físico, y también dio a entender que no a muchos les van a gustar los retoques estéticos, pero a ella sí.