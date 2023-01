Reveló que, por motivos de su propia seguridad, se mantuvo alejado del GAM hasta ayer martes.

Redacción – Piero Calandrelli, personaje ficticio de las redes sociales, lloró este miércoles durante su comparecencia en la Asamblea Legislativa.

Esta situación le ocurrió a Alberto Vargas, persona que está detrás de este perfil de Facebook, el momento en el que se le salieron las lágrimas se dio cuando respondía unas preguntas hechas por la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Katherine Moreira.

Dicha legisladora le preguntó si los verdaderos «sicarios políticos» son los integrantes del Gobierno, esto por utilizar lo que él considera es una estrategia de «pisotear la imagen, pisotear la dignidad».

Según comentó el trol, él regresó ayer al Gran Área Metropolitana (GAM), decisión que él aseguro que tomó por razones de su propia seguridad.

No obstante, apunta que de igual manera ayer le gritaron e insultaron mientras él andaba por la calle, declaración que le sacó sus propias lágrimas.

Inclusive, Calandrelli señala que él creía que esta situación no le iba a afectar, pero que ayer martes se terminó quebrando ante lo ataque que él señala.

«Créame que no es sencillo caminar por la calle y ser visto como un estafador».

«Discúlpeme que me quiebre de esta manera, pero ayer que yo llegué a la GAM todo el mundo me reconoció, me gritaron, me insultaron en la calle».

«Yo creía que eso no me iba a afectar hasta el día de ayer, fue muy duro, créame que fue muy duro», declaró Vargas, quien está detrás del trol.