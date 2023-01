Es catalogada como la «reina de la franquicia cinematográfica»

Redacción– La reconocida actriz, Zoe Saldana, acaba de hacer historia en la taquilla como la primera actriz en protagonizar cuatro películas que recaudaron más de $2mil millones en todo el mundo.

“Avatar: La forma del agua” de Disney y 20th Century Studios ingresó, el fin de semana, al club de los $2 mil millones, siendo esta la cuarta película de la actriz en serlo.

«Ha sido una montaña rusa de emociones. Agradecida por el reconocimiento y la emoción absoluta de que me despierto cada mañana e ir a hacer lo que amo. Nunca en un millón de años tuve la intención de hacer historia estando en estas películas. Siempre he tenido la suerte de haber sido elegido y pedido unirme a estos increíbles e innovadores proyectos», mencionó la actriz en su cuenta de Instagram.

La películas más taquilleras de Zaldana:

“Avatar” de 2009 ($2,870 millones), “Avengers: Endgame” de 2019 ($2,800 millones), “Avengers: Infinity War” de 2018 ($2,050 millones) y “Avatar: The Way of Water” ($ 2 mil millones).

La actriz de 44 años, ha sido catalogada como la «reina de la franquicia cinematográfica», tras ser una de las estrellas del cine moderno más exitosas del mundo.

En su más reciente película, «Avatar: La forma del agua», Zoe interpreta a Neytiri, uno de los personajes protagonistas.