Kristina Lilley ha compartido todo su proceso

Redacción- Kristina Lilley, una de las actrices colombianas más conocidas, en especial por su papel como «Gabriela de Elizondo» en la novela «Pasión de gavilanes», ha tomado una de las más difíciles decisiones de su vida.

La actriz compartió con sus seguidores que atraviesa una delicada situación tras recibir un diagnóstico de cáncer.

Es la tercera vez que la colombiana ha sido diagnosticada con cáncer, la primera vez fue en el 2010, donde le encontraron cáncer de cuello uterino.

Esta semana, quiso compartir con sus seguidores, la dura decisión que tomó de cortar todo su cabello.

«un día difícil. Gracias a Dios fue en familia. Mi yerno me pasó la máquina. Verme es doloroso, pero me miré , lloré y he llorado pero estoy viendo en mi mirada algo diferente», agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kristina Lilley (@kristililley)

Ahora, le han encontrado un cáncer, esta vez en su seno, y tuvo que ser sometida a una operación y varias sesiones de quimioterapia.