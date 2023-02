Proyecto inició en agosto de 2021 y se han entregado 60 cajitas a familiares de los bebés.

Redacción- Perder un hijo en cualquier circunstancia no es fácil, por esto por lo que el personal de Sala de Partos del hospital Rafael Ángel Calderón Guardia se une al dolor de esas familias que, por diversas razones, pierden a su bebé antes de nacer o a pocas horas de haber nacido y les da apoyo mediante el proyecto llamado “Angelitos”.

De acuerdo con la doctora Evelyn Barrientos Ortega, jefe del área de enfermería de Ginecoobstetricia y Neonatología, este proyecto nace como una iniciativa del personal de Sala de Partos al ver esas situaciones tan difíciles que pueden llegar a pasar los padres y familiares de un bebé que fallece en ese espacio hospitalario.

“El personal quiso apoyarlos por esta linda iniciativa en la que los familiares reciben detalles personalizados donados por los funcionarios del servicio y otras personas que se solidarizan con esta causa tan significativa y que puede aliviar un poquito del dolor que pasan estas personas” comentó la enfermera.

El proyecto inició en agosto de 2021 y con él el personal trata de darle la mayor comodidad a la familia en el momento que ocurre la pérdida de su bebé, sea en el vientre de la madre o minutos después de su nacimiento, lo cual es muy difícil para quienes viven el proceso agregó la doctora Barrientos Ortega.

“Angelitos” nace como parte de las iniciativas de este hospital en el trato humanizado para brindarle un recuerdo tangible a quienes sufren la pérdida de este pequeño ser querido, consiste en dar el mejor acompañamiento para la madre y familiares, para esto se habla con ellos antes de que suceda este proceso tan complejo y así brindar la mejor atención posible durante la pérdida.

Este proyecto de las funcionarias Alejandra Acuña y Grettel Alvarado de Sala de Partos entregan a los dolientes una cajita de recuerdos que contiene un brazalete con el nombre del bebé, el librito de control del bebé con los datos de identificación, así como la huellita del pie, una tarjeta con las instrucciones para los pasos del retiro del cuerpo de su hijo y un desplegable donde se le da apoyo por parte de enfermería en salud mental a cargo del licenciado Juan Carlos Chaves.

Además, en caso de que los papás así lo quieran se prepara el bebé y se le toma una fotografía de distintas partes de su cuerpito como recuerdo, en caso de poder fotografiar su carita o cabecita se le coloca un gorrito de diferentes colores que luego va en la cajita.

“La parte fotográfica es muy emotiva ya que requiere una preparación previa, limpiamos la piel, los colocamos para dar la impresión de que están durmiendo, tratamos de que los bebés salgan lo mejor posible, contamos con ciertos elementos como gorritos, cobijitas, entre otros detalles que permiten recrear una sesión fotográfica del recuerdo para ese angelito que nos dejó muy pronto” comentó una de las encargadas.

La funcionaria agregó que “hay casos en que los papás quieren fotos con sus bebés en brazos o en posiciones diferentes y dentro de nuestras posibilidades y recursos tratamos de complacerlos, sabemos que es un momento difícil, este es un tributo a este bebé y en muchos casos esta es una estrategia para que los papás puedan vivir su duelo” indicó Alejandra.

“Hay que comprender que en estos casos los padres no cuentan con ningún recuerdo tangible de su bebé, no ha sido presentado a ningún familiar o amigo, no existen memorias compartidas, pero como cualquier persona tienen derecho a vivir el duelo por el fallecimiento y el derecho a recordarlos si lo desean, este recuerdo cobra un valor especial ya que serán las únicas que van a existir de su bebé.” Indicó.

Desde el inicio del programa a la fecha se han entregado un aproximado de 60 cajitas, que según indican las encargadas han sido muy agradecidas por los dolientes ya que les permite sentirse incluidos y tomados en cuenta por parte del personal que les atiende.

El duelo perinatal, durante el embarazo o el momento del parto se sufre como cualquier duelo en la pérdida de un ser querido, para las familias es muy complicado ya que el proyecto de vida de los que sufrieron la pérdida se ve abruptamente interrumpido.

El proyecto Angelitos pretende dar un acompañamiento durante las 24 horas del día por parte del personal de salud a las usuarias y familiares.