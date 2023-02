Alvarado buscará ser clave en el plantel morado

Redacción – El respetado entrenador del Monstruo, Jeaustin Campos, resalta todo lo que le aportará al Deportivo Saprissa la llegada de Esteban Alvarado, a quién considera que le va ayudar muchísimo al cuadro morado por su calidad y liderazgo.

Campos está fascinado por el regreso de Alvarado al equipo más ganador del país, ya que considera que es un portero que ha ganado muchas cosas y que no fue en vano que estuviera varios años en el fútbol europeo.

Desde la óptica del entrenador, Esteban es un líder nato en un camerino, gracias que Jeaustin lo comandó en el Herediano por lo que sabe muy bien todo lo que le puede dar el cancerbero de 33 años, que firmó con Saprissa por todo el Clausura 2023.

Jeaustin Campos habló en conferencia de prensa y resalta la gran ilusión que se le ve al nuevo arquero del Campeón Nacional, quién espera que sea importante en el plantel.

«A través de su historia profesional, hay que señalar que Esteban ha ganado muchas cosas y no en vano estuvo muchos años en Europa, no es cualquiera que está muchos años en Europa, no solo depende de su talento, también depende de su disciplina, esfuerzo y trabajo, yo me enfoco a eso, él está claro que es a lo que viene y está claro cuál es mi estilo y manera de llevar las cosas.

creo que mientras este acá sé lo competitivo que es y lo otro que se diga de él sale sobrando, Esteban Alvarado se ve muy ilusionado y nos va ayudar muchísimo en Saprissa, él es importante alentando y tirando la gente para arriba, va ser de los líderes de grupo, coincidimos en otro equipo y con eso me quedo, él tiene ese liderazgo y esperemos que venga a sumar, estoy seguro que vendrá a sumar», afirmó Campos.

Con el arribo de Alvarado, Saprissa se da el lujo de tener el mejor departamento de porteros del fútbol nacional, ya que cuenta con hombres como Kevin Chamorro, Abraham Madriz y Aarón Cruz, eso sí, este último no jugará en el semestre.