Campos dio recomendaciones a la Federación

Redacción – El mediático técnico del Monstruo, Jeaustin Campos, está muy dolido por el último fracaso de La Sele Sub-17 en el Premundial, por eso propone a la Fedefútbol un plan país para poder mejorar los resultados de la selecciones menores.

Campos asegura que es mezquino echarle toda la culpa al proceso que comandó Erick Rodríguez, ya que esto es un cúmulo de cosas que se han venido haciendo mal, generando que se den resultados que solo provocan vergüenza y tristeza.

Desde la óptica del timonel del Campeón Nacional, la formación en jóvenes se debe empezar a dar desde los 12 o 13 años agresivamente, con el fin de que lleguen a los 16 o 17 años con un proceso de al menos cuatro años de exigencia en el alto rendimiento.

Precisamente esa mala formación ha generado que actualmente se vean muchas carencias en jóvenes de los primeros equipos del país, ya que muchos presentan carencias técnicas y hasta falta de lectura de juego.

Jeaustin Campos habló en conferencia de prensa y asegura que se debe ejecutar un plan país, tal y como lo hizo Bélgica años atrás luego de una desastrosa Eurocopa.

«Lo que puedo decir de la Sub-17, es que pienso que es mezquino decir que fueron tres o cuatro partidos, hasta que fue solo este proceso, yo he sido de la idea del fútbol nacional si queremos llevarlo a donde todos creemos que pertenecemos, hay que empezar a trabajar desde los 12 o 13 años muy agresivamente, no en la Federación si no que en todo el fútbol nacional, es importante que tengamos claro que el profeso de masificación futbolístico a edades tempranas debe ser muy agresivo, porque viendo los partidos se ven jugadores individualmente con algunas carencias técnicas y de lectura de juego.

Un chico de 16 años ya debería tener cuatro años de trabajo de alto rendimiento o de 17, pero no creo que se tengan, entonces es un tema no de culpabilidades, si no que de responsabilidades, todos somos responsables, debemos trabajar en entrenadores de ligas menores, tener un filosofía de trabajo, una directriz y una esencia que se esparza por todo el país hasta en las escuelitas de fútbol, la parte física también y es parte de un todo.

Seguiremos teniendo estos resultados, si no como fútbol nacional nos juntamos y vemos de que manera no con movimientos aislados. Hay que tener un plan país, como lo que hizo Bélgica, que después de una desastrosa Eurocopa cambió todo, son muchas cosas, pero si es muy doloroso y de repente se pueden tener armas, pero es un proceso de mediano o largo plazo, ojalá demos soluciones a esto», afirmó Campos.