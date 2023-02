Carevic dijo que deberán estar más finos en defensa

Redacción- El experimentado entrenador, Andrés Carevic dijo en conferencia de prensa que deberá exigir aún más a sus jugadores, ya que cometieron algunos errores defensivos que terminaron en dos goles del Cartaginés a pesar de tener muy pocas llegadas.

Carevic comentó que, lo importante para todo el club es preparar el juego de la mejor manera, ya que siempre trabajan para conseguir los tres puntos y así aspirar a las metas trazadas.

Además, resaltó que Cartaginés tiene buenos jugadores y que no reflejan en la tabla de posiciones, el buen trabajo que han realizado bajo el mando de Paulo César Wanchope.

«Lo importante es, nosotros independientemente que arranquemos la jornada o no, es prepararlo de la mejor forma para ganarlo, Cartaginés tiene muy buenos jugadores, como otros rivales a los que nos hemos enfrentado y sabíamos que sería un juego como el fue muy disputado. Siempre hay cosas que mejorar, me parece que hoy el equipo estuvo impreciso, el equipo no pasó sobresaltos, me parece que el Cartaginés llegó pocos veces, pero nos anotó dos goles entonces habrá que ponerle atención a algunas cosas», afirmó Andrés Carevic a FUTV.

#ConferenciaDePrensa || 🗣 Andrés Carevic: "Lo importante es que tenemos bien claro lo que queremos". pic.twitter.com/nEYvrQW9Mt — FUTV (@FUTVCR) February 22, 2023

Seguidamente, Andrés recalcó que todos los partidos que han disputado han sido muy difíciles y que a pesar de haber obtenido algunos marcadores algo abultados, se han tenido que emplear al máximo para poder conseguir los tres puntos.

Por otra parte, el estratega argentino habló sobre las equivocaciones defensivas de sus pupilos, ya que a su parecer Cartaginés solo tuvo tres chances claras de gol y dos terminaron en anotaciones.

Así que para Carevic, deberá exigir a sus jugadores al máximo en los entrenamientos para evitar estas desconcentraciones que les pueden costar juegos o puntos importantes.