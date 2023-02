Carevic señala que merecían ganar en Tibás

Redacción – El técnico argentino del León, Andrés Carevic, afirma que Alajuelense fue superior durante todo el Clásico Nacional, pero lamentablemente tuvimos siete u ocho situaciones de gol que no pudieron concretar por falta de fortuna de cara al arco morado.

Carevic señala que el compromiso que deparó un marcador de 1-1 en La Cueva le dejó cosas al León para evolucionar en algunos puntos de cara a lo que resta del torneo.

Los manudos se toparon con una muralla llamada Kevin Chamorro, que tuvo la suerte de su lado teniendo a los postes de aliados, así como mostrando grandes reflejos bajo los tres palos ahogándole el grito de gol a los manudos.

Andrés Carevic habló en conferencia de prensa y resaltó que La Liga se logró llevar un punto ante un rival complicado y una cancha aún más difícil.

«Tenemos que evolucionar en algunos puntos y creo que es un partido que podemos sacar situaciones buenas para nosotros, pero creo que hoy no faltó fortuna y el arquero sacó tres o cuatro situaciones claras, tuvimos siete u ocho situaciones de gol, pero no tuvimos fortuna de que entrara el balón, creo que cuando estábamos once contra once éramos superiores a ellos y con uno también fuimos superiores, pero no pudimos hacer valer el marcador y ese es la molestia de todo el equipo que pudimos haber ganado, pero al final nos llevamos un punto contra un rival difícil y una cancha difícil», afirmó Carevic.