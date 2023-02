Castro es un gran aficionado a Alajuelense

Redacción – El respetado ex-jugador manudo, Carlos Castro, afirma que no es que no esté desilusionado con el gran momento que vive La Liga, si no que lo que desea ver es ver al León alcanzando el título al final del Clausura 2023.

Castro reconoce que no se hace ilusiones con el cuadro rojinegro, ya que asegura que su problema es la fase final, en la cuál en reiteradas ocasiones los erizos han dejado ir el título, por lo que el ex-futbolista espera que este torneo no pase lo mismo.

Alajuelense marcha como líder e invicto del certamen con 17 puntos en siete fechas disputadas, tras sumar cinco victorias y dos empates. En todos los juegos, el cuadro comandado por Andrés Carevic ha dado buen espectáculo, gracias a su estilo.

A pesar de ese gran rendimiento, Carlos no se hace ilusiones con su equipo el que considera que «anda volando en el torneo», ya que espera que esta vez si saque carácter y logren dar la vuelta olímpica espantando todos los fantasmas de la institución.

«No me ilusiono, ya he estado ilusionado siete años atrás. El problema mío y con el equipo es la fase final, son nueve años imagínate. Es por resultados, el cambio que yo quiero es ese en fase final, no es que este desilusionado, lo que quiero que La Liga alcance el título, que hagan esa pausa, que marque diferencia ganando para mí, siempre ha sido diferente el equipo desde el 2019 y siempre cambia, hemos llegado a la fase final y nos caemos, Mora anda volando, Alex anda volando y Aarón anda volando, el equipo de Alajuelense anda por las nubes», afirmó Carlos Castro en La Platea de TD Más.

Carlos Castro aún no se ilusiona, quiere ver al equipo ganando finales. pic.twitter.com/kgbFndZn8z — TD Más (@tdmas_cr) February 15, 2023

Muchos manudos consideran a Castro como uno de los mejores jugadores en la historia del León. Incluso, algunos se atreven a considerarlo como el mejor lateral izquierdo que ha vestido los colores del Equipo de su Gente en casi 104 años de historia.