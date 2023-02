Autos eléctricos ahorran 75% en costos operativos

Redacción- China dona lujoso carro eléctrico considerado como el «carro del futuro» al gobierno costarricense.

La Embajada de la Republica de China donó un auto eléctrico AION al gobierno de Costa Rica, el cual fue recibido por el vicepresidente Stephan Brunner.

El vehículo es uno de los más modernos en su tipo, puede recorrer 600 kms con una carga energética, es de tracción sencilla SUV, dispone de ocho bolsas de aire, ciento por ciento eléctrico y un valor de ¢24 millones.

La entrega del auto ocurrió durante el Tercer Festival Ciudadano de Movilidad Eléctrica, en Avenida Escazú, con una serie de actividades informativas, familiares y de entretenimiento.

El vicepresidente Brunner instó a los costarricenses “a cambiar de actitud” y anunció varias medidas, como parte del proceso de “descarbonización”, impulsado por el gobierno.

Sobre los autos eléctricos dijo que en el “horizonte no hay otra tecnología” y espera que cada vez “los vehículos nuevos que entran al mercado sean de ese tipo”; todo redundará en “una gran independencia energética”, explicó Brunner.

El alto funcionario está identificado con el uso de energías limpias, aplicadas a la movilidad ciudadana, vinculadas con la sostenibilidad ambiental, y el aprovechamiento de la autosuficiencia nacional, en la generación eléctrica.

Los vehículos AION son considerados como el carro del futuro, y comparado con uno de combustión o convencional, genera un ahorro en costos operativos del 75 por ciento.

Además, el mantenimiento mecánico es mínimo, no suena, no vibra, no echa humo, posee tecnología de punta en su funcionamiento