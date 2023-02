Cubero califica de modelo al club liberiano

Redacción – El respetado volante nacional, José Miguel Cubero, se deshace en elogios hacia el proyecto del Municipal Liberia en la Liga de Ascenso y gracias a esa gran labor que están haciendo ya están a poco de ascender a la máxima categoría.

Cubero le guarda una gran admiración al conjunto guanacasteco, que ya tiene el 50% de su boleto sellado para ascender luego de que salieran campeones del Apertura 2022 de la categoría de plata con Minor Díaz como entrenador.

Para el mediocampista de 35 años, Liberia es un club modelo y fue uno de los clubes de la segunda que buscaron fichar al mundialista en Brasil 2014 con La Sele, que por ser dueño de AD Sarchí también de Liga de Ascenso y otras razones rechazó a los coyotes.

Además, la intensión del volante de continuar en la máxima categoría lo llevó a firmar con Puntarenas FC el pasado 31 de enero, pero eso sí, aún no se ha unido a los tiburones, ya que continúa con su rehabilitación de su lesión en la rodilla en el CAR.

José Miguel Cubero conversó con AMPrensa.com y dio detalles de que Municipal Liberia fue uno de los clubes que lo buscó para ficharlo en el último mercado de fichajes.

«Varios equipos de la segunda división me buscaron para buscar ficharme, pero hoy en día soy dueño del equipo de Sarchí e inclusive en alguno que otro partido tal vez nos hubiéramos enfrentado. Con Liberia ellos me buscaron, pero tengo un buen acercamiento con ellos, es un club modelo, uno tiene que aprender de todas esas personas que están ayudando al fútbol con recursos no solo económicos, si no que deportivos. Liberia tiene un excelente proyecto y por eso están a poco de ascender, pero ahí está Sarchí también. Entonces deben jugar contra mi equipo, con Felipe Eusse (gerente general) y Minor Díaz me llevo súper bien, habíamos conversado pero bueno, ellos en Liberia tienen un proyecto lindísimo y proyectado para grande», dijo José Miguel Cubero a AMPrensa.com.

Liberia cuenta con una de las planillas más fuertes de la segunda, gracias a que cuentan con figuras como Álvaro Aguilar, Diego Madrigal, José Sosa y el portero Erick Sánchez. Ahora buscarán ganar el Clausura 2023 para ascender directo a primera.