Redacción – Una iniciativa que buscaba establecerle una prohibición a los diputados para que no ejerzan profesiones liberales durante su periodo en la Asamblea Legislativa fue enterrado por los propios congresistas.

La decisión fue tomada por una gran mayoría de los integrantes del Plenario, quienes votaron en contra de extenderle la vida a la propuesta.

Esto debido a que la misma fue presentada en el año 2019 por el entonces diputado del partido Frente Amplio (FA), José María Villalta.

Debido a que la fecha en la que llegó a la corriente legislativa fue hace cuatro años entonces se sometió a votación para definir si darle una extensión de plazo cuatrienal.

Posibilidad que terminó siendo enterrada al recibir 39 votos en contra y solo 8 a favor, por lo que la posibilidad de extenderle la vida al proyecto del expediente 21.270 quedó eliminada.

Ante esto los diputados mantienen la posibilidad de seguir ejerciendo sus profesiones pese a estar en un puesto de elección popular.

«Creo que todos los diputados estamos de acuerdo en crear un régimen sancionatorio además de regular correctamente los temas de conflicto de interés, pero este proyecto de ley, como está planteado, no hace ninguna de esas cosas, solo dice que los diputados no podrán ejercer una profesión en el ejercicio de su diputación, limitándolo básicamente a personas que sean profesores universitarios, eso no resuelva el problema», expresó el diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig, esto defendiendo el motivo por el cual asegura que fue lo que lo impulsó a votar en contra de la extensión.

Por su parte, el legislador que encabeza la actual bancada del FA, Jonathan Acuña, considera que enterrar esta iniciativa es una muy mala señal de los diputados.

Inclusive, el diputado señala que es está mal visto que gran cantidad de empleados públicos tengan esta prohibición, pero que ellos como diputados tienen la libertad de seguir ejerciendo sus profesiones.