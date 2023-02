Asociación respalda proyecto que busca combatir la informalidad crediticia.

No todos los préstamos por montos bajos y a plazos cortos se deben considerar bajo la modalidad gota a gota.

Redacción- La Asociación Costarricense de Empresas de Microcréditos (ASOCOMI) ve con buenos ojos el proyecto de ley Nº 23.575 -Ley para la regulación y sanción del delito de préstamo gota a gota.

ASOCOMI considera que es de suma importancia combatir las actividades ilícitas de personas u organizaciones informales que prestan créditos y que, además, utilizan la fuerza, las amenazas y la coerción para el cobro.

No obstante, si dejaron en claro que no todos los préstamos que se otorgan por montos bajos, plazos cortos o que no son por parte de entidades bancarias pueden ser considerados préstamos gota a gota.

La principal motivación de dicho proyecto es combatir la conducta delictiva que va de la mano de la informalidad y que existen múltiples empresas formales de microcrédito que prestan montos bajos, a corto plazo y cumpliendo con toda la normativa nacional, lo cual incluye el tope de tasa impuesto por ley.

En ese sentido, el proyecto es un complemento perfecto del proyecto Nº 23.101 – Ley para la promoción y regulación del microcrédito como fomento a la inclusión social financiera en Costa Rica, que incorpora la obligatoriedad de que las empresas que ofrezcan microcréditos entreguen la información sobre las operaciones otorgadas de microcrédito en los términos que determine la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).