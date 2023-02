Redacción – ¡Enorme! Gran papel en debut con el Nottingham Forest coloca a Keylor Navas en el equipo ideal de la jornada de la Premier League de Inglaterra.

Alan Shearer, famoso ex-goleador inglés con pasado por clubes como Newcastle y Blackburn Rovers colocó al tico en el once de la fecha de la liga inglesa.

Navas tuvo un gran bautizo en la mejor liga del mundo, ya que fue una muralla en el triunfo de 1-0 del Forest ante Leeds United, que tras perder ante el cuadro del tico confirmó el despido del estadounidense Jesse Marsch como entrenador.

Con cuatro intervenciones realmente sensacionales, Navas se ganó los aplausos de su nueva afición, que apenas en el debut del nacional ya fue coreado por su afición que vio como el «Halcón tico» voló con tapadas dignas de ver una y otra vez.

Eso le valió al tico para ser elegido por la afición del Nottingham como jugador del partido y la Premier League escogió a Keylor como el mejor portero de la fecha superando otros arqueros como David De Gea del Manchester United y Hugo Lloris del Tottenham.

Ese gran nivel del tico fue crucial para el Nottingham, que con un gol obra de Brennan Johnson al minuto 21 y un Navas inspirado bajo palos lograron un triunfo vital que los coloca con 24 puntos en la casilla 13 de la Barclays Premier League.

What do you make of @alanshearer's picks? 🤔 pic.twitter.com/lCV0tQgDtA

— Premier League (@premierleague) February 6, 2023