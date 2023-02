Medida no aplica para el sector educativo

Redacción- Sector publico tendrá horario escalonado durante la primer semana de entrada a clases.

El Ministerio de Educación Publica (MEP) informó mediante un comunicado que las personas funcionarias del sector público podrán coordinar con sus jefaturas un horario flexible o escalonado.

Esto durante la primer semana del inicio del curso lectivo que será del 06 al 10 de febrero, con el fin de evitar un congestionamiento por la gran cantidad de vehículos que circulan.

Por lo que, con la directriz emitida por el MEP se abre la posibilidad para que los funcionarios públicas puedan ingresar ya sea a las 8:00 am., 8:30 a.m. o a las 9:00 a.m., debiendo completar el número de horas ordinarias que se laboran habitualmente.

Según informaron la medida no aplica para las personas que desempeñen labores en centros educativos públicos, así como en servicios esenciales, como centros de salud, hospitales, autoridades de policía ni personeros llamados a la prevención de emergencias.