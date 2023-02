Contreras se mostró muy crítico con sus compañeros

Redacción- El joven delantero florense, Anthony Contreras dijo al final del juego que están muy dolidos y pasando un bache feo y tendrán que revertirlo si quieren clasificar.

Contreras resaltó que están dolidos por la situación que viven, ya que para el delantero rojiamarillo viven un bache feo.

Anthony también añadió que son un equipo grande y deben ir a ganar a cualquier terreno si quieren ser campeones y poder competir.

Además, recalcó que la idea de Geiner Segura está clara, pero los jugadores no se explican como no pueden aplicarla dentro del terreno de juego.

«Estamos muy dolidos, estamos pasando un bache muy feo y más que somos un equipo grande y debemos ir a ganar a cualquier cancha siempre. El mensaje de Geiner está claro pero no puedo darte una explicación de porque no se ve reflejado en cancha, queda mucho campeonato y podemos revertirlo no es fácil, pero no pueden haber goles si no hay equipo», afirmó Anthony Contreras a Tigo Sports.

Seguidamente, Anthony Contreras comentó que queda mucho campeonato y todavía pueden competir para intentar clasificar, además de ser autocrítico y decir que si no hay goles es porque no hay unión de grupo o no se logran entender en la cancha.

Ahora, Herediano tendrá que jugar ante el Santos de Guápiles el próximo martes siete de febrero a las 8:00 pm.