Garbanzo le echó flores a su jefe en Herediano

Redacción – El gerente deportivo del Herediano, Robert Garbanzo, defiende con todo a Jafet Soto Molina y asegura que nadie de La Liga o Saprissa le ha llegado ni siquiera a la rodilla al hoy entrenador del equipo que nació grande.

Garbanzo asegura que él que el que convenció a Soto de volver al banquillo florense, ya que el gerente general no quería volver a comandar al club. A pesar de que ya no quería regresar a liderar al equipo que nació grande.

Según el directivo rojiamarillo, Soto es una persona muy buena en todo lo que hace y por eso se agarraron de él ante la destitución imprevista de estar sin técnico, por lo que recurrieron a Jafet para lidiar con la presión que se vive en el equipo.

Robert Garbanzo asegura que ningún miembro de Alajuelense o el Monstruo le llega ni a una rodilla a Soto Molina, por eso el gerente deportivo elogió a su jefe.

«Él fue el que me trajo, entonces tenemos una relación muy buena y Jafet me ha dejado hacer todo lo que he pensado, de hecho no había llegado pero yo fui el que lo convencí para que estuviera en el banco, porque él no quería y se los había dicho creo, pero gracias a Dios tenemos un Jafet, una persona que es muy buena en todo lo que hace y es apoyarnos en él siempre que se den cosas imprevistas. Lógicamente no voy seré bruto y no le voy a conversar a él, es el mejor gerente deportivo de este país, ni nadie de La Liga, ni nadie de Saprissa le ha llegado ni tan siquiera a la rodilla para ponerlo en un término, él ha sido el más exitoso en esa parte, entonces como no le voy a comentar a esa persona», afirmó Robert Garbanzo a Deportes Repretel.