Florenses están molestos con nivel del equipo que nació grande

Redacción – Ante el mal momento que viven en el campeonato, Geiner Segura, defiende al Herediano y dice que su plantel tiene cosas importantes, pero lamentablemente los resultados no los han acompañado.

Los florenses perdieron 1-0 ante Sporting FC y así cosechar la segunda derrota al hilo en el certamen, ya que en la fecha pasada perdieron también ante Guanacasteca. Eso ha generado una atmósfera complicada alrededor del Team.

Esos malos resultados tiene a la afición del equipo que nació grande enojada y por eso un sector de la afición ha pedido la salida de Segura de la dirección técnica. No hay dudas que el estratega está en la cuerda floja en su puesto.

Geiner Segura habló en conferencia de prensa y dice que su equipo tiene cosas importantes, pero las victorias no llegan por eso le ocupa cosechar buenos resultados.

«Lo que me ocupa es el resultado, nosotros hemos venido mejorando pero el resultado no ha sido bueno con nosotros y a mí me ocupa eso, al final de cuentas en otros momentos he jugado bien y he perdido, Herediano tiene algunas cosas importantes, pero la toma de las decisiones no es la correcta», afirmó Geiner Segura.

Herediano enfrentará en la fecha 6 del certamen al Santos de Guápiles.