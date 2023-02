Segura vive un mar de críticas al mando de los florenses

Redacción – A pesar de la complicada situación que vive al mando del Herediano, Geiner Segura señala que llegó al equipo que nació grande para ser campeón nacional y por eso señala que irá a demostrarlo, siempre y cuando le tengan paciencia en el club.

Segura tuvo que lidiar con gritos de «Fuera Geiner» de parte de la afición florense, que ya no quiere ver más en el banquillo rojiamarillo al técnico de 48 años, que vio como sus dirigidos cayeron goleados por 0-4 ante Alajuelense.

Esa situación tiene en vilo la continuidad del timonel, que aún así señala que él siempre trabaja con mucho esmero y que pese a todo lo que dice, él si siente el compromiso de sus jugadores con su idea de juego.

Geiner Segura habló en conferencia de prensa y señala que si en la directiva comandada por Jafet Soto le tiene paciencia buscará levantar al Herediano e ir en busca de sacarlo campeón en el certamen, pero si no es así, el seguirá su camino.

«Yo tengo un sello y en cada club donde he ido siempre he trabajado, siempre he sido comprometido con esta profesión, por eso una persona que no es tan mediático como Geiner Segura ha estado mucho tiempo en el fútbol, amo esta profesión y he trabajado mucho para estar acá, yo siento el compromiso de mis jugadores, estaban enojados y se decían cosas, porque es por como perdimos el juego. Hay un compromiso, son más de 30 años de estar en el fútbol, uno toma decisiones, llega a clubes y trabaja.

Uno siempre llega a una institución con las ganas de lograr objetivos y dejar un legado, esperemos en Dios que si hay paciencia podamos demostrar que podemos, si no seguiré mi camino. La vida es así, mientras yo esté en Herediano voy a dar lo mejor para esta institución, para que Herediano levante y llegue a la final, yo vine al Herediano para ser campeón y vamos ir a demostrarlo, lo dije desde la presentación y si hay paciencia, si no tocará seguir el camino como Dios manda», afirmó Geiner Segura.