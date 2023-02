Jerarca revela que aún no han comenzado a indagar sobre quién divulgó una invitación hablando de un solo «mega caso».

Redacción – El Ministerio de Hacienda todavía no ha abierto una investigación sobre quién habría realizado una invitación falsa a la conferencia de prensa que llevaron a cabo el pasado jueves 19 de enero.

Fecha en la que el jerarca de esta institución, Nogui Acosta, en compañía del director de Tributación Directa, Mario Ramos, revelaron sobre un supuesto «mega caso» de evasión fiscal.

Dicho acto fue anunciado a la prensa un día antes y el titular de esta cartera sostiene que el llamado a los medios se hizo bajo el título «Mega Casos de Evasión Fiscal y Acciones a Tomar», versión en plural que aseguran es la oficial del ministerio.

La diferenciación fue realizada por Acosta la tarde de ayer martes en la comparecenciaque brindó ante el Plenario Legislativo sobre esta conferencia que fue muy cuestionada.

Puesto que en la misma el jerarca daba a conocer un «mega caso» de evasión fiscal por parte de Leonel Baruch, quien es el presidente de la junta directiva del medio CRHoy.

No obstante, el ministro sostiene que la institución invitó a la prensa para hablar de «mega casos» y no de uno en particular.

Versión que aseguró el jerarca ante los diputados, en especial cuando la legisladora Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), señaló que el llamado había sido en singular.

Ante esta situación el integrante del Poder Ejecutivo se defendió y dijo que se había tratado como «mega casos».

Debido a la discrepancia entre Castro y Acosta, la congresista le consultó al ministro si desde lo interno de Hacienda ya están investigando de dónde salió la imagen que habla de un solo «mega caso».

Consulta ante la que el ministro respondió con un «no, señora», pese a que ya han transcurrido más de 10 días desde que se realizó la conferencia.