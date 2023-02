Esquivel no se guardó nada contra los referís

Redacción – El entrenador de ADG, Horacio Esquivel, hizo una fuerte crítica hacia los árbitros, ya que considera que ese tercer equipo de los partidos de primera división viene fallando desde hace ratillo, lo cuál le molesta bastante.

Esquivel salió expulsado en el juego entre Puntarenas FC, que deparó un 1-1 en el Estadio Chorotega. Según el DT de Guanacasteca, él es muy intenso a la hora de dirigir a su equipo, pero eso sí, señala que no sabe porque le mostraron tarjeta roja.

Incluso, Horacio señala que el cuarto árbitro le faltó el respeto cuando intentó conversar con el mismo. Lo sucedido generó que el estratega crea conveniente que los árbitros mejoren sus relaciones humanas para así evitar malos entendidos.

Horacio Esquivel habló en conferencia de prensa y lanzó una fuerte crítica hacia los referís, a quiénes cree que tienen tiempo ya fallando en los partidos, desde su óptica ni siquiera pudo explicar porque lo expulsaron del encuentro ante PFC.

«Yo estaba cansado que el cuarto árbitro me dijera que sentara a los jugadores, que no se levantaran y yo le dije que no solo viera hacia el lado de Guanacasteca, él me dijo que iba donde le daba la gana. Ósea tenemos que ser respetuosos, yo nunca le digo una expresión inapropiada, ya que deben haber buenas relaciones humanas. Es normal, porque vivo intenso esto, si yo no lo vivo mis jugadores no fueran lo que son hoy, pero hace ratillo ese tercer equipo viene fallando, yo no sé porque me expulsaron, no sé y por eso no podría responder, tampoco soy una linda paloma y no sé porque el cuarto árbitro me hizo expulsar», afirmó Horacio Esquivel.