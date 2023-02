Soto no se guardó nada en contra de «Chope»

Redacción – El polémico entrenador florense, Jafet Soto Molina, le envió una fuerte crítica hacia Paulo César Wanchope, a quién le recomienda enfocarse en Cartaginés y no ver al Herediano, ya que su carrera como entrenador no soporta un fracaso más.

Soto asegura que «Chope» debería ser más claro y por eso asegura que él nunca pondría en tela de duda la honestidad de los referís como lo hizo el tema del cuadro brumoso, que sacó un dato hace unos días que no gustó nada en el Team.

Wanchope dio a conocer que la mayoría de los equipos sufrían al menos una expulsión contra Herediano, solo Guadalupe, Guanacasteca y Grecia no, lo cuál generó gran cantidad de especulaciones y temas sacado de contexto alrededor del Herediano.

Es por ello, que Soto no se guardó nada y señala que el estratega brumoso lo que quiere es justificarse, ya que su trayectoria en los banquillos no ha sido tan buena como su etapa como jugador, donde hizo una carrera asombrosa en el fútbol de Inglaterra.

Jafet Soto habló en conferencia de prensa y envió un contundente mensaje hacia Paulo César Wanchope, luego de sus polémicas declaraciones.

«Con el tema de los árbitros y lo que dijo Paulo, debería ser más claro. Segundo, yo puedo decir que el arbitraje del domingo fue terrible y me he quejado 10 años, pero nunca he puesto en tela de duda la honestidad de los árbitros. Creo que eso que hizo Paulo en poner en duda la honestidad de los árbitros en tela de duda es muy delicado, su como técnico no soporta un fracaso más, también lo entiendo y entiendo que su carrera como entrenador ha sido regular mala.

Entiendo que quiere justificarse y estaba preparado para perder, su discurso era que iban a expulsar un jugador, eso es muy relativo. Como entrenador repito su carrera no soporta un fracaso más, yo le deseo lo mejor a Paulo Wanchope, no es mi amigo pero indudablemente ha situaciones de rendimiento que no se pueden justificar con historias, creo que la frustración de él es gran como técnico», afirmó Jafet Soto.